மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் கொலை வழக்கில் கைதானவர் வீட்டில் 3 துப்பாக்கி, ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + Nellai in Arrested in murder case 3 guns in the house Seizure of weapons

நெல்லையில் கொலை வழக்கில் கைதானவர் வீட்டில் 3 துப்பாக்கி, ஆயுதங்கள் பறிமுதல்