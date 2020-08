மாவட்ட செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைதான 7 பேரை விடுதலை செய்ய தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் சீமான் வலியுறுத்தல் + "||" + In the Rajiv Gandhi murder case 7 people arrested To release The Tamil Nadu government should put pressure Seaman insists

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைதான 7 பேரை விடுதலை செய்ய தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் சீமான் வலியுறுத்தல்