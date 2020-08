மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் அருகே பெண்ணை கொன்றவர் கைது குடிபோதையில் கொன்றதாக வாக்குமூலம் + "||" + The man who killed a woman near Thirumanoor was arrested and confessed to killing under the influence of alcohol

திருமானூர் அருகே பெண்ணை கொன்றவர் கைது குடிபோதையில் கொன்றதாக வாக்குமூலம்