மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு: விதிமுறைகளை மீறி சாலையில் சுற்றித்திரிந்த வாகன ஓட்டிகள் + "||" + Full curfew: Motorists roaming the road in violation of the rules

முழு ஊரடங்கு: விதிமுறைகளை மீறி சாலையில் சுற்றித்திரிந்த வாகன ஓட்டிகள்