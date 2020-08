மாவட்ட செய்திகள்

தளர்வில்லாத முழு ஊரடங்கால் மாவட்டம் முழுவதும் மக்கள் நடமாட்டமின்றி அனைத்து வீதிகளும் வெறிச்சோடின + "||" + All the streets were deserted with no people moving across the entire curfew-free district

