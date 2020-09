மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி, வீரராகவ பெருமாள் கோவில்களில் திரண்ட பக்தர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து சாமி தரிசனம் + "||" + Devotees gather at Thiruthani and Veeragava Perumal temples to observe the social gap and perform Sami darshan

திருத்தணி, வீரராகவ பெருமாள் கோவில்களில் திரண்ட பக்தர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து சாமி தரிசனம்