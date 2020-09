மாவட்ட செய்திகள்

ஆரேகாலனியில் உள்ள 600 ஏக்கர் நிலம் வனப்பகுதியுடன் சேர்ப்பு உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + The decision was taken at a meeting chaired by Uttam Thackeray

