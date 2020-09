மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி வெங்கடாசலபதி கோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் - முககவசம் அணிந்தவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி + "||" + Devotees at Kanyakumari Venkatachalapathy Temple Sami Darshan - Only masked persons are allowed

