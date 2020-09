மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 15-ந்தேதி கடைசி நாள் + "||" + You can apply online to join vocational training centers by the 15th

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 15-ந்தேதி கடைசி நாள்