மாவட்ட செய்திகள்

“பா.ஜ.க. டெல்லிக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலும் ராஜாதான்” எச்.ராஜா சொல்கிறார் + "||" + “The BJP He is the king not only of Delhi but also of Tamil Nadu, ”says H. Raja

“பா.ஜ.க. டெல்லிக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலும் ராஜாதான்” எச்.ராஜா சொல்கிறார்