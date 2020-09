மாவட்ட செய்திகள்

பீடி தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், சமத்துவ மக்கள் கழகத்தினர் மனு + "||" + For Beedi workers To provide relief assistance In the Collector Office, Petition of Equality People League

பீடி தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், சமத்துவ மக்கள் கழகத்தினர் மனு