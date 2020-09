மாவட்ட செய்திகள்

10 ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் அமைக்கப்பட்ட கோவிட் பராமரிப்பு மையம் 15-ந்தேதி மூடல் + "||" + Govt Maintenance Center, set up with 10 thousand beds, closes on the 15th

10 ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் அமைக்கப்பட்ட கோவிட் பராமரிப்பு மையம் 15-ந்தேதி மூடல்