மாவட்ட செய்திகள்

பிரச்சினைகளை திசை திருப்பாதீர்கள் முதல்-அமைச்சருக்கு, கவர்னர் கிரண்பெடி பதில் + "||" + Do not divert the issues to the First-Minister, Governor Kiranpedi replied

பிரச்சினைகளை திசை திருப்பாதீர்கள் முதல்-அமைச்சருக்கு, கவர்னர் கிரண்பெடி பதில்