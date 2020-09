மாவட்ட செய்திகள்

தற்காலிக மார்க்கெட்டை மீண்டும் பழைய இடத்துக்கு மாற்றக்கோரி திருவொற்றியூர் மண்டல அலுவலகத்தில் வியாபாரிகள் முற்றுகை + "||" + Traders blockade the Tiruvottiyur zonal office demanding the relocation of the temporary market

தற்காலிக மார்க்கெட்டை மீண்டும் பழைய இடத்துக்கு மாற்றக்கோரி திருவொற்றியூர் மண்டல அலுவலகத்தில் வியாபாரிகள் முற்றுகை