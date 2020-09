மாவட்ட செய்திகள்

திருநங்கைகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா ஒதுக்கியதற்கு எதிர்ப்பு கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Petition to Village Collector against allotment of housing lease to transgender people

திருநங்கைகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா ஒதுக்கியதற்கு எதிர்ப்பு கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு