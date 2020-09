மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சி நிலைத்து நிற்கும் 80 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வராது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + ADMK 80 years of rule but the DMK. Interview with Minister Jayakumar who will not come to power

அ.தி.மு.க. ஆட்சி நிலைத்து நிற்கும் 80 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வராது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி