மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் முன்னேற்றம் கவர்னர் கிரண்பெடி கருத்து + "||" + Governor Kiranpedi commented on the progress made in controlling the corona in Puduvai

புதுவையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் முன்னேற்றம் கவர்னர் கிரண்பெடி கருத்து