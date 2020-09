மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி அருகே கல்லால் தாக்கப்பட்ட சாலை பணியாளர் சாவு கொலை வழக்குப்பதிவு; மாணவர்கள் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Case of death of stoned road worker near Sivagiri; 4 people including students were arrested

சிவகிரி அருகே கல்லால் தாக்கப்பட்ட சாலை பணியாளர் சாவு கொலை வழக்குப்பதிவு; மாணவர்கள் உள்பட 4 பேர் கைது