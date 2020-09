மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களுக்கு சம்பளம் தரவில்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + Petition to the Collector's Office for non-payment of salaries to nurses involved in corona prevention work

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களுக்கு சம்பளம் தரவில்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு