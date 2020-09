மாவட்ட செய்திகள்

இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கான நியமன ஆணை கல்வி அதிகாரி வழங்கினார் + "||" + The appointment order for the post of Bachelor Assistant was issued by the Education Officer

