மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ஒரே நாளில் 286 பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பு 16 ஆயிரத்தை தாண்டியது 5 பேர் பலி + "||" + In Salem, 286 people were infected with the corona in a single day and more than 16 thousand died

சேலத்தில் ஒரே நாளில் 286 பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பு 16 ஆயிரத்தை தாண்டியது 5 பேர் பலி