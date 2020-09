மாவட்ட செய்திகள்

சிப்காட் தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் ஜவுளி பூங்கா அமைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல் + "||" + Minister of State for Home Affairs KP Anpalagan has informed that a textile park will be set up at the Chipkot industrial complex

