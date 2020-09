மாவட்ட செய்திகள்

புரட்டாசி மாதம் தொடங்கினாலும் காசிமேடு மீன் மார்க்கெட்டில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + Despite the beginning of the month of Purattasi, the crowds at the Kasimedu fish market erupted

புரட்டாசி மாதம் தொடங்கினாலும் காசிமேடு மீன் மார்க்கெட்டில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது