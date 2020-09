மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வாடிய தக்காளி பயிர்கள் வருண பகவான் கருணை காட்டினாலும் மகிழ்ச்சியடையாத விவசாயிகள் + "||" + Tomato crops withered by rainwater are farmers who are not happy even though Lord Varuna has shown mercy

மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வாடிய தக்காளி பயிர்கள் வருண பகவான் கருணை காட்டினாலும் மகிழ்ச்சியடையாத விவசாயிகள்