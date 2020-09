மாவட்ட செய்திகள்

ரத்ததானம் செய்ய அனைவரும் முன்வர வேண்டும் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி வலியுறுத்தல் + "||" + Minister KD Rajendrapalaji urges everyone to come forward to donate blood

ரத்ததானம் செய்ய அனைவரும் முன்வர வேண்டும் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி வலியுறுத்தல்