மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் மழை நீடிப்பு பாலமோரில் 46.6 மி.மீ. பதிவு + "||" + Rainfall in Kumari district is 46.6 mm in Palamor. Registration

குமரி மாவட்டத்தில் மழை நீடிப்பு பாலமோரில் 46.6 மி.மீ. பதிவு