மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்றபோது சேலம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து தப்பிய கைதி பர்லியார் சோதனைச்சாவடியில் சிக்கினார் + "||" + Burliar, an inmate who escaped from Salem Hospital while being treated for corona, was trapped at the checkpoint

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்றபோது சேலம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து தப்பிய கைதி பர்லியார் சோதனைச்சாவடியில் சிக்கினார்