மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே தோட்டத்தில் புகுந்து காட்டு யானை அட்டகாசம் வாழைகள் சேதம் + "||" + Near the Kalakkadu Infiltrate the garden Wild elephant roar Damage to bananas

களக்காடு அருகே தோட்டத்தில் புகுந்து காட்டு யானை அட்டகாசம் வாழைகள் சேதம்