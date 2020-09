மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி நாகர்கோவிலில் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration in front of the Collector's Office in Nagercoil demanding the withdrawal of agricultural bills

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி நாகர்கோவிலில் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம்