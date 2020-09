மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில் 85-வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம்: டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ மாலை அணிவித்தார் + "||" + In Thiruchendur Manimandapath 85th Birthday Celebration To the statue of Dr. B. Sivanthi Aditanar On behalf of the Government Hon'ble Minister Kadampur Raju graced the flower

திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில் 85-வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம்: டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ மாலை அணிவித்தார்