மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 138 பேருக்கு தொற்று: கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + 138 infected in Erode district The number of victims of corona has exceeded 6 thousand

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 138 பேருக்கு தொற்று: கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6 ஆயிரத்தை தாண்டியது