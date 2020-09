மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் நகரும் ரேஷன் கடை சேவை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The moving ration shop in Dindigul was started by the Minister of Service Dindigul Srinivasan

திண்டுக்கல்லில் நகரும் ரேஷன் கடை சேவை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார்