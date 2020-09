மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தரகர்களிடம் விவசாயிகள் ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காகவே வேளாண் பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The Minister said that the Agricultural Security Act has been introduced to ensure that farmers are not deceived by middlemen

இடைத்தரகர்களிடம் விவசாயிகள் ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காகவே வேளாண் பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் பேட்டி