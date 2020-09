மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே பரிதாபம்: மாநகர பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி சிறுவன் பலி விபத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Near Minsur Stuck at the wheel of a city bus The boy is killed Condemning the accident Public road blockade

மீஞ்சூர் அருகே பரிதாபம்: மாநகர பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி சிறுவன் பலி விபத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்