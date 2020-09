மாவட்ட செய்திகள்

திருமழபாடியில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட தொடங்கியது விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Farmers are happy that a direct paddy procurement center has started functioning in Thirumalapadi

திருமழபாடியில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட தொடங்கியது விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி