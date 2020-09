மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 5-ந் தேதி முதல் 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வர அனுமதி கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + Starting on the 5th 10th and 12th grade students Permission to come to school Academic Notice

வருகிற 5-ந் தேதி முதல் 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வர அனுமதி கல்வித்துறை அறிவிப்பு