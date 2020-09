மாவட்ட செய்திகள்

போதிய மழை பெய்யாததால் கறம்பக்குடியில் ஏரி-குளங்கள் வறண்டன விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are worried that the lake-ponds in Karambakudy have dried up due to insufficient rainfall

