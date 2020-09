மாவட்ட செய்திகள்

பெரியார் சிலை மீது காவி சாயம் பூசியவர்களை கண்டித்து தி.க.-தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் திருவாரூரில் நடந்தது + "||" + DMK-DMK protest against saffron painting on Periyar statue took place in Thiruvarur

