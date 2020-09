மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அணைகளில் தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்: ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 8 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்தது + "||" + Water cut in Karnataka dams: Water supply to Okanagan has been reduced to 8,000 cubic feet

கர்நாடக அணைகளில் தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்: ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 8 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்தது