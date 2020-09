மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளி கொலை வழக்கில் புகைப்பட கலைஞருக்கு 10 ஆண்டு சிறை விருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + In the case of worker murder To the photographer 10 years in prison

தொழிலாளி கொலை வழக்கில் புகைப்பட கலைஞருக்கு 10 ஆண்டு சிறை விருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு