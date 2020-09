மாவட்ட செய்திகள்

மேல்-சபையில் 4 காலி இடங்களுக்கு வருகிற 28-ந் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + The Election Commission has announced that elections will be held on the 28th to fill 4 vacancies in the Upper House

