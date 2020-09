மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் கருஞ்சட்டை ஆர்ப்பாட்டம்: தேவேந்திரகுல வேளாளர் அரசாணையை உடனே வெளியிட வேண்டும் ஜான்பாண்டியன் வலியுறுத்தல் + "||" + Black T-shirt protest in Nellai: Janpandian urges immediate release of Devendrakula Vellalar Govt.

நெல்லையில் கருஞ்சட்டை ஆர்ப்பாட்டம்: தேவேந்திரகுல வேளாளர் அரசாணையை உடனே வெளியிட வேண்டும் ஜான்பாண்டியன் வலியுறுத்தல்