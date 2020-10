மாவட்ட செய்திகள்

15-ந் தேதிக்குள் மின்சார ரெயில்களில் பொதுமக்களை அனுமதிக்க தீவிர பரிசீலனை ஆதித்ய தாக்கரே தகவல் + "||" + Aditya Thackeray informed that serious consideration will be given to allow the public on electric trains by the 15th

15-ந் தேதிக்குள் மின்சார ரெயில்களில் பொதுமக்களை அனுமதிக்க தீவிர பரிசீலனை ஆதித்ய தாக்கரே தகவல்