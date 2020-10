மாவட்ட செய்திகள்

பகலில் மைதானம், இரவில் சமூக விரோதிகளின் கூடாரம்:சேத்துப்பட்டில் ஒவ்வொரு நாளையும் அச்சத்துடன் கழிக்கும் குடியிருப்புவாசிகள் + "||" + Sethupattu Every day Residents with fear Corporation, Police Officers Request to take action

பகலில் மைதானம், இரவில் சமூக விரோதிகளின் கூடாரம்:சேத்துப்பட்டில் ஒவ்வொரு நாளையும் அச்சத்துடன் கழிக்கும் குடியிருப்புவாசிகள்