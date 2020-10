மாவட்ட செய்திகள்

தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ.வின் தாயார் காலமானார் மல்லாங்கிணறில் இன்று உடல் அடக்கம் + "||" + Thangam Thennarasu The mother of the MLA has passed away Burial today at Mallangir

