மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை மாநகராட்சியிடம் இழப்பீடு கேட்டு நடிகை கங்கனா தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்தது தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு + "||" + Actress Kangana Ranaut's case against Mumbai corporation has been adjourned till further notice

மும்பை மாநகராட்சியிடம் இழப்பீடு கேட்டு நடிகை கங்கனா தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்தது தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு