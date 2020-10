மாவட்ட செய்திகள்

சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 2 தொழிலாளிகள் மின்சாரம் தாக்கி சாவு + "||" + 2 workers involved in road construction were electrocuted to death

