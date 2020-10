மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவரின் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருக்க ஏலகிரிமலையில் அரசு பஸ் சிறைபிடிப்பு + "||" + Government bus confiscated in Yelagirimalai to prevent protest of burying the body of the deceased

இறந்தவரின் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருக்க ஏலகிரிமலையில் அரசு பஸ் சிறைபிடிப்பு