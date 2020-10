மாவட்ட செய்திகள்

பிள்ளாநல்லூர் பேரூராட்சியில் கொரோனா பரவலை தடுப்பது குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம் - கலெக்டர் மெகராஜ் தலைமையில் நடந்தது + "||" + In the municipality of Pillanallur On preventing the spread of corona Consultation It was led by Collector Meghraj

