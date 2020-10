மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூரில் கொரோனாவுக்கு முதியவர் பலி; மேலும் 32 பேர் பாதிப்பு பெரம்பலூரில் 8 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Ariyalur The old man kills Corona A further 32 people were affected Infection in 8 people in Perambalur

அரியலூரில் கொரோனாவுக்கு முதியவர் பலி; மேலும் 32 பேர் பாதிப்பு பெரம்பலூரில் 8 பேருக்கு தொற்று